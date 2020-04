Tras recibir insultos mientras realizaba en vivo en Facebook, Yahaira Plasencia usó sus redes sociales para responder a todos sus críticos. La salsera manifestó que siente tristeza por toda la gente que se esconde detrás de un teclado para ofenderla.

El incidente tuvo lugar hace unos días, cuando Plasencia realizaba una transmisión en vivo desde la cuenta de Facebook de Radiomar. Los detractores de la cantante aprovecharon la oportunidad para atacarla.

La intérprete de ‘Cobarde’ usó sus redes sociales para responder a todas las personas que se tomaron el tiempo de insultarla durante la transmisión en Facebook.

“Hay mucha gente que se toma el tiempo de hacer un comentario gigante porque piensa que me va a molestar o me va a afectar", indicó inicialmente.

"De verdad que triste toda esa gente que se pone detrás de un teclado se ponga a escribir sandeces. La verdad eso no me molesta, al contrario, me da risa”, agregó la cantante peruana.

La intérprete de “Y le dije no” también manifestó que cada persona es libre de opinar “lo que quiera” y que nadie los obliga a escuchar su música.

“El mundo está cambiando. Si no te cae una persona, simplemente no la veas, no la sigas. Si te gusta otro cantante, sigue a ese cantante. Cada persona puede elegir lo que le guste”, sentenció.

