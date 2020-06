La cantante Yahaira Plasencia siempre ha mostrado en sus redes sociales su fe católica. Es así que ahora anunció que lanzará una nueva canción dedicada a Dios. En su cuenta de Instagram, la salsera se confesó con sus seguidores y admitió sentirse emocionada por su nuevo tema, sobre todo por el significado de la religión en su vida.

“Señor, tanto tiempo esperé para cantarte. Entraste en mi corazón y en mi vida a los 8 años, y desde ahí creo y confío en ti, Padre. Con esta canción te doy gracias por todo, me has puesto en el camino las pruebas más fuertes de mi vida, pero me hiciste una mujer fuerte”, inició su mensaje en redes sociales.

La cantante señaló que fueron esas pruebas las que la convirtieron en una mujer fuerte. “Si estoy contigo, ¿quién contra mi?”, afirmó.

Del mismo modo, admitió que no pudo aguantar su emoción y compartió el video cantando una parte de la canción. “Esta es una canción propia y se la dedico a mi señor para decir gracias por todo”, dice la cantante antes de su interpretación. Al final de su mensaje en Instagram anuncia que pronto lanzarán la versión grabada.

Además, la intérprete de “Y le dije no” compartió una fotografía de su padre deseándole un feliz día pese a que ella se encuentra en Rusia al lado de Jefferson Farfán. “Gracias por ser mi consejero y confidente. Gracias por se paciente con cada uno de nosotros”, se lee en el cariñoso saludo de la salsera.

VIDEO RECOMENDADO

Día del padre: músicos ofrecen su arte en las calles de Barranca

Día del padre: músicos ofrecen su arte en las calles de Barranca