Yahaira le respondió a Melissa Klug, Vanessa Terkes causa furor en redes y Jayo trolea a 'Puchungo' en el VAR BOCÓN

Ahora es ‘Salma Hayek peruana’

Las fotos de Vanessa Terkes, ex de ‘Ken’ Forsyth, siempre causan furor en redes sociales y ahora sus seguidores la han llamado la ‘Salma Hayek peruana’. Y es que, a sus 41 años, la ‘Chata’ demuestra estar a punto.

‘Cabezón’ es ‘doglover’

Renato Tapia conmovió a todos sus seguidores al despedirse de su mascota. “Checo haciendo puchero porque sabe que esta semana me toca estar con la ‘sele’ (en Estados Unidos)”, publicó el volante de marca, quien siempre se deja ver cariñoso con su perrito. La imagen generó los aplausos.

Jayo madruga a ‘Puchungo’

‘Puchungo’ Yáñez se quejó de Jayo por tomarle una foto mientras dormía en el bus. “¿Jayo eres ‘terciador’, no? No dejas descansar, compa’re. Ya me tocará”, puso entre risas. ¡Jaaa!

Le dan de su propia medicina

Luego de tantos golpes de Melissa Klug a Yahaira Plasencia, la salsera le respondió y puso: “Lo tomo de quien venga. Estoy enfocada en mi carrera, lo demás no me interesa”, le disparó.