La suboficial de primera de las Águilas Negras, Lucy Peña, fue asaltada por dos delincuentes en el paradero México, de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Comas, cuando esperaba su carro para trasladarse a su centro de trabajo en horas de la mañana.

En imágenes difundidas por Buenos Días Perú, se observa que dos sujetos se acercan a la agente PNP y terminan jalándole la mochila que tenía en brazos. Pese a que estaba uniformada, los hombres no tuvieron reparos en asaltarla a mano armada.

“Yo me encontraba en el paradero de México esperando el carro para irme al centro de trabajo. En eso una persona me dice: ‘Ya perdiste’ . Yo volteo y tiene un arma en la mano, lo que hice fue tratar que no me agreda, que no me dispare. En ese momento aparece otro sujeto a quererme quitar la mochila. En ese momento del forcejeo agarran y se dan a la fuga”, detalló la agente.

“Ya perdiste”: delincuentes asaltaron a mano armada a una suboficial uniformada en Comas | VIDEO

Por temor a que le disparen o alguna otra persona resulte herida, la PNP Lucy Peña no dudó en tratar de arrebatarle el arma de fuego al delincuente que la tenía amenazada. Sin embargo, los sujetos fueron más rápidos y huyeron con sus pertenencias.

DETIENEN A LOS DELINCUENTES

Según el matinal, la Policía Nacional pudo capturar a los dos delincuentes, quienes fueron llevados a la comisaría de Túpac Amaru.

Uno de ellos fue identificado como Michael Jordan Echevarría, de 20 años, quien presenta antecedentes por robo, mientras que el otro cómplice se trata de un menor de edad (16).

Se conoció que la agente recuperó todas sus pertenencias y pudo reconocer a los sujetos intervenidos. “Ellos son los mismos”

VIDEO RECOMENDADO

Luego del incendio registrado en un inmueble situado en el Cercado de Lima, te mostramos cuál es el estado actual de la zona en donde ocurrió el siniestro de código 3.