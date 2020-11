El ministro de Salud, Abel Salinas, informó este viernes que el Ministerio de Salud (Minsa) ya no está usando las pruebas serológicas, más conocidas como rápidas, para la detección de personas asintomáticas de COVID-19.

En diálogo con Canal N, el ministro Salinas aseguró que de ahora en adelante solo se usarán pruebas moleculares para la detección de casos de contagio de coronavirus debido a su eficacia.

“Ya no vamos a usar como métodos de diagnóstico las pruebas serológicas, mal llamadas rápidas, eso nos da malo resultados, no estaban destinadas para eso, así que ya no la vamos a usar. Ya no la estamos usando, solo se están usando para otro tipo de cosas, pero ya no para la búsqueda de asintomático, sí tenemos que hacerla para los estudios de seroprevalencias”, declaró Salinas.

También añadió que en los próximos días se tendrían pruebas moleculares elaboradas por el Instituto Nacional de Salud (INS) y por las universidades Cayetano Heredia y San Marcos. Además, enfatizó que nuestro país adquirirá 850 mil pruebas antígeno, las cuales detectarán el minuto el virus.

Ya no se usan pruebas rápidas para detección de asintomáticos, aseguró ministro Salinas | VIDEO: Canal N

“Luego hay pruebas para la detección del antígeno que son las pruebas clásicas moleculares que pueden tardar varias horas de proceso y estamos próximos a tener algunas pruebas moleculares desarrolladas en el país, no solo por el INS, también por la Universidad Cayetano y San Marcos”, resaltó Salinas.

“Además, estamos en proceso de adquisición de las pruebas de la detección del antígeno que en pocos minutos detecta el virus y de esas estamos planeando tener 850 mil pruebas que nos sirvan para la segunda ola que podría darse. En las próximas semanas se tendrían esas pruebas, tenemos que tenerlas antes de fin de año”, finalizó.

Por otro lado, instó a la ciudadanía a seguir cuidándose para evitar más casos de COVID-19. Sostuvo que el descenso de contagios y muertes a causa de esta enfermedad no puede significar un triunfalismo, debido a que el virus sigue con nosotros.

“La información de hoy es que por ejemplo hemos tenido 941 infectados (por COVID-19), aún tenemos 39 fallecidos. Es cierto que en consecuencia las cifras siguen mejorando (bajando), pero esto no puede ser un triunfalismo, debemos entender que el virus de esta pandemia como muchas pandemias suelen durar 2 o 3 años y la vacuna ni si quiera va a ser suficiente, necesitamos seguir cuidándonos”, puntualizó el ministro de Salud.