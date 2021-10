Lo contó todo. Xoana González fue invitada al programa “La fe del ‘Cuto’” y dio detalles de su encuentro que tuvo con Lionel Messi hace 10 años.

“Estaba en un desfile y me mandó al de seguridad a buscarme y salí a decirle “vos quién sos para mandarme al de seguridad”, pero cuando lo vi no le dije nada, jajaja. Wow en un desfile de alta costura, donde hay muchas divinas, diosas... ¿por qué le va a gustar la más chata?, me pregunté, claro porque él también era chato. Jajaja”, contó Xoana González.

“Yo creo que me odiara con toda su alma, creo que me habrá reputeado en arameo. Es algo que va quedar. Creo que él va a negar a todas mujeres que han estado con él porque estaba en pareja. Jajaja. Pero fue algo cuando estaba más chica”, agregó.

Bueno sí, ya me lo agarré. Jajaja”, dijo Xoana González en otro momento de la entrevista con Luis Guadalupe.