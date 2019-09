Xoana González llama “muerto de hambre” a su expareja, el fisicoculturista, Rodrigo Valle | VIDEO

Xoana González tuvo fuertes calificativos para su expareja, Rodrigo Valle después que este le pidiera que devuelva algunos regalos que le dio cuando mantenían una relación sentimental.

“Ya tiene otra, ya pasó la página... Una ‘amiga’ devolvió unas cosas (a su ex) que le pidió y aparece en los oídos de la nueva (pareja), y la nueva manda besitos.... Eso es de muerto de hambre, qué triste, qué patético quitarle a una para darle lo mismo a otra”, lamentó Xoana en el programa “Mujeres al mando”.

▷ Xoana González y el momento que fue vinculada con Lionel Messi

Asimismo, aseguró que no retomaría su relación sentimental con Rodrigo Valle, pues se encuentra más fuerte emocionalmente y ya no le importa más lo que haga él con su vida.

"Hoy por hoy estoy más fuerte, antes me agarraba media vulnerable y decía que sí, pero gracias a Dios a la otra persona ya no le importo más... Lo que haga mi ex ya dejó de importarme hace mucho tiempo, yo miro de acá para adelante", añadió.

Por otro lado, tras la difusión de las imágenes de su exesposo Rodrigo Valle en una discoteca en Chacarilla junto a dos jóvenes, Xoana pidió que por favor no lo vinculen más con el fisicoculturista.

“A mí no me interesa más. Por favor, desvincúlenme de ese hombre. Creo que se estiró una relación que estaba muerta. Se tuvo que poner un punto final hace mucho", precisó en conversación con Magaly TV La Firme.

Cabe mencionar que la argentina Xoana Gonzales contó que pasó una noche con el jugador del Barcelona, Lionel Messi. Sin embargo, solo se trató de un 'affaire' y nada más. Todas las declaraciones las dio la modelo en el programa de 'El Valor de la Verdad'