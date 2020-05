En conversación con Magaly Medina, la argentina Xoana González señaló que Pedro Aquino se comunicó con ella vía Instagram para que sean “amigos discretos”, pese a que el futbolista está casado.

“Él se comunicó conmigo a través de Instagram y lo más gracioso es que yo tengo un community manager que lee todos los mensajes. Revisa lo que es de chamba, cuando me ofrecen perritos abandonados o mis pedidos de pintura, pero un día me dijo que me había escrito Pedro Aquino y le dije que no sabía quién era”, explicó la modelo.

“Él pensó que era yo, pero quien le respondió fue mi community manager y resulta que me quería ser mi amigo discreto. Supuestamente dijo que estaba separado, pero uno ve su foto y está con la mujer”, agregó.

Ante estas declaraciones, Magaly Medina presentó un informe que comprueba que Aquino aún mantiene una relación sentimental con la madre de su hija, Katherine Fernández.

Cabe mencionar que Xoana González estuvo lejos de Perú por una denuncia de difamación por parte de Melissa Loza, pero ello es parte del pasado y actualmene se dedica a vender cuadros de pintura en tiempos de COVID-19.

