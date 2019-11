A la suegra se le respeta

Brunella Horna viajará con su suegra y aseguró que va a hacer méritos, ya que ella es muy “fijona”. Sin duda, la ‘Baby’ quiere que su relación con Richard Acuña triunfe pese a las críticas.

Menos mal entrenan

Después de los entrenamientos con la selección, Pedro Gallese se metió su rico siete colores. Al ojo nomás se ve que esa chanfainita con papa a la huancaína y tallarín rojo está más buena. El pelotero sí se castiga bien.

Los Fuentes bien servidos

La familia de Aldair Fuentes estuvo en la reconocida cevichería de Mi Barrunto y le metieron su rica chita entera. El blanquiazul estuvo acompañado de su padre y exfutbolista, Isidro Fuentes, y de su hermano Jean Pierre.

Que tal con...

Xoana González lanzó la bomba de la semana al revelarle a Rodrigo Valle en vivo que estuvo con su mejor amigo. Ante esto, el físicoculturista dejó claro que ellos ya no van a volver, pues no hay esperanzas en su relación. ¡Picante!

¿Yahaira hizo pataleta?

El Perú entero se indignó cuando un medio aseguró que Yahaira Plasencia, expareja de la ‘Foca’ Farfán, tuvo una fuerte discusión en el programa ‘El artista del año’ porque ella pensó que sería ‘Jurado VIP’ y al ver que no lo sería, abandonó el set.

Ante esto, el productor del programa, Armando Tafur, habló con ‘Ojo’ y afirmó que nada de esto pasó. “Fue un malentendido, hubo un cambio en la pauta. Yahaira es querida y será bien recibida aquí siempre”, confesó sobre la cantante de salsa.

Maicelo le hace el pare

Jonathan Maicelo no se quedó callado ante las declaraciones de la ‘Pantera’ Zegarra y dijo que no tendría problemas en entrar ambos al ring. “Yo he bañado en sangre varias veces a ese negrito”, disparó.