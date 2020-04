WrestleMania 36 | Drew Mcintyre junto a 5 superestrellas hicieron su debut en el magno evento [VIDEO]

El momento llegó. WrestleMania por primera vez se desarrollará en dos días. El ‘Show de shows’ no tendrá público alguno a causa del brote y propagación en Estados Unidos y alrededor del mundo. Para muchas superestrellas es sueño hecho realidad participar en el magno evento y sobre todo estar presente el ‘main event’.

Con el debut Drew Mcintyre en la lucha principal por el campeonato de WWE contra Brock Lesnar y Braun Strowman pelearía contra Goldberg por el título Universal. Recordaremos los 5 debut más impactantes de las superestrellas en el magno espectáculo de entretenimiento deportivo mundial.

Ronda Rousey

Rousey sorprendió a la industria de los deportes de combate cuando renunció oficialmente a UFC para firmar con WWE a tiempo completo a principios 2008. La ex campeona mundial de UFC firmó su acuerdo de WWE y golpeó a su jefe Triple H atravesando la mesa del contrato.

Esto encendió las calderas de la familia Hemsley - McMahon y derivó a una lucha en WrestleMania 34 con Rousey y Kurt Angle contra Triple H y su esposa Stephanie McMahon. Rousey y Angle ganaron el combate por parejas cuando Rousey sometió a Stephanie con un llave al estilo UFC.

Sting

Tuvo que pasar 30 años para Sting hiciera su debut en el ring de WrestleMania un domingo por la noche en WrestleMania 31. En aquella lucha también regresaron DX de WWE, Shawn Michaels y nWo de WCW, elevando la temperatura en todo el coliseo. La franquicia como lo llaman a Sting sorprendió a todos con su desempeño en cuadrilátero. Triple H buscaba venganza luego de que el excampeón de WCW arruinará la noche de Survivor Series 2014. WrestleMania fue escenario de la lucha de los últimos referentes de la Era Actitud de WWE contra la superestrella fiel a WCW - que estuvo hasta el final de sus días -, ‘El Juego’ se llevó la victoria, pero Sting los aplausos.





Brock Lesnar

Brock Lesnar debutó, luego de ganar el Royal Rumble de 2003, en un WrestleMania contra Kurt Angle por el título de WWE. WrestleMania 19 fue testigo de Lesnar- Angle. Ambos hicieron que se convierta en una obra maestra técnica de lucha libre. Habilidad, fuerza y destreza de sendos jugadores. Angle se rompió el cuello, Lesnar estuvo a punto de padecer la misma fractura. Lesnar brilló esa noche, Angle como buen perdedor lo felicitó alzando su mano en señal de victoria.

John Cena

El rapero mayor hizo su debut en un ‘Show de shows’ en WrestleMania 20. Cuando enfrentó a Big Show. El Los cánticos del público favorecieron a Cena: “Let’s Go Cena” lleva a Cena a regresar, pero Show comandaba la lucha. Sin embargo, Cena levantó a la gente y al Big Show también pues le hizo un FU al gigante. Cena ganó su primer título de Estados de WWE en WrestleMania 20. Desde allí, dueño del FU tuvo una larga racha de victoria en el magno evento.

Goldberg

El mismísimo Madison Square Garden fue escenario de WrestleMania 20, los espectadores ansiosos pues cumplia 20 años en mundo del entretenimiento deportivo. Luchas como la del Undertaker - Kane y John Cena - Big Show presagiaban un buen espectáculo. Era la hora pactaba, Primero ingresó el árbitro, Stone Cold, luego Brock Lesnar y al final Bill Goldberg. This is awesone, This is awesone (esto es asombroso), replicaba el público; seguido del “Austin, Austin”. Fuerza contra fuerza. El duelo iba a la par, ningún luchador no daba chance. Goldberg tomó la ventaja tras empujar a Lesnar contra el esquinero, le conectó una ‘lanza humana’, después un ‘suplex martillo’ para sellar el triunfo. Tras el final, Lesnar reaccionó y le reclamó a Stone Cold por su accionar, la Serpiente Cascabel le aplicó una ‘paralizadora’; minutos después, celebró con el vencedor con una cerveza y también le cedió una ‘paralizadora’. Austin se llevó el show.

EL DATO:

Drew Mcintyre debutó en la lucha de Money in the Bank el 29 de marzo en WrestleMania XXVI, pero ahora en WrestleMania 36 lo hará en la lucha principal por la título de WWE, y Braun Strowman nunca a peleado en este magno evento.