¡VIRAL! Los usuarios en redes sociales no tardaron mucho en lanzar los stickers de Milagros Leiva, que vienen causando sensación en Whatsapp. En los cinco stickers que se han vuelto la tendencia de HOY martes 24 de marzo podemos ver frases de la intervención de la conductora de TV, quien no tenía salvoconducto para transitar en las calles de Lima por la cuarentena.

Mira aquí los stickers de Milagros Leiva

El descargo de Milagros Leiva

“Creo que lo que se ha visto es un video cortado y sacado de contexto. El general me llamo a pedirme disculpas", manifestó Leiva en el programa “Andrea" de ATV. “Yo jamas he usado algo de contactos periodistas para beneficios propio. Eso no ha pasado nunca”, agregó.

Arremeten contra Milagros Leiva

Magaly Medina, Andrea Llosa y hasta Juliana Oxenford fueron algunos de los personajes de la TV que estuvieron en contra de lo realizado por Milagros Leiva, quienes rechazaron su actitud por llamar a uno de sus contactos de la PNP ante la intervención policial.

Otro que también se mostró en contra fue Daniel Urresti: “¡Ya basta! Estamos en emergencia. La gente no puede hacer lo que le da la gana por muy “periodista” que sea Milagros Leiva. Su malcriadez con la PNP y el uso de sus contactos para evadir responsabilidades realmente dan asco”, publicó el congresista en su cuenta de Twitter, acompañado por el video de la intervención.