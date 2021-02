Los detalles del feminicidio de Úrsula Bahillo en Rojas, Buenos Aires continúan saliendo a la luz. Luego de que su ex novio, un policía bonaerense de 25 años identificado como Matías Ezequiel Martínez fuera detenido tras ser acusado como el autor del crimen. Según medios locales, el sujeto intentó suicidarse. Permaneció internado, pero fuera de peligro en Junín.

Bahillo le habría puesto fin a un abusiva relación, por lo que Ezequiel la habría asesinado a 15 puñaladas. El hombre había abusado de la joven en diferentes oportunidades, incluso frente a sus padres. En los últimos días fue hecho público un audio de Úrsula, hablando con su amiga sobre una de las tantas amenazas por parte de su expareja.

“Si amiga, yo tengo una perimetral (orden de restricción) con él y él la rompió la perimetral (sic). Entonces, fui a denunciarlo de nuevo. Sí, me amenazó, me dijo que quería hablar conmigo, que me baje de la moto”, relataba la joven en una parte del audio que está siendo analizado por el ministerio público. El contenido fue publicado por TN, medio que sugiere que este pudo haber sido el último audio de Bahilo, antes de ser asesinada.

El pasado fin de semana, incluso, hubieron nuevas denuncias, las cuales fueron registradas, emitiéndose una orden de restricción que no fue cumplida por el detenido.

“Si no vuelvo, rompan todo”, habría dicho Úrsula a sus amigas, según Clarín. Y es que al parecer la joven presentía que algo serio podía pasarle, debido a los niveles de agresión que sufrió durante meses y que fueron desestimados por los compañeros uniformados de Matías Ezequiel Martínez.

En los últimos días, cientos de personas en Argentina han salido a alzar su voz contra este tipo de abusos que son muy comunes en la zona. Rompiendo todo, en señal de rabia, estaba el padre de la joven asesinada, quien se lesionó manifestando su dolor y frustración porque la violencia femicida le arrebató a su hija.