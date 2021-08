¿Ya estás listo para el estreno de “What If...?”? La serie animada que llegará a Disney Plus explora lo que sucedería si los principales momentos de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés) ocurrieran de manera diferente.

La serie es producida por Marvel Studios y está dirigida por Bryan Andrews y Ashley Bradley como guionista principal. Además, contará con la voz de gran parte de los actores que protagonizaron las películas del MCU, incluyendo una última interpretación del actor Chadwick Boseman, quien falleció el pasado 28 de agosto de 2020 tras padecer durante cuatro años cáncer de colón.

El estudio también confirmó las voces de celebridades como Chris Hemsworth (Thor), Tom Hiddleston (Loki), Mark Ruffalo (Hulk), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Josh Brolin (Thanos), Michael Douglas (Hank Pym), Natalie Portman (Jane Foster), Hayley Atwell (Peggy Carter), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Jeremy Renner (Hawkeye), Paul Rudd (Ant-Man), entre otros.

FECHA DE ESTRENO DE CADA CAPÍTULO DE “WHAT IF...?”

“¿Qué pasaría si...?” llega a Disney Plus con un total de nueve capítulos que se estrenarán de forma semanal los miércoles. El calendario es el siguiente:

Episodio 1 | 11 de agosto de 2021

Episodio 2 | 18 de agosto de 2021

Episodio 3 | 25 de agosto de 2021

Episodio 4 | 1 de septiembre de 2021

Episodio 5 | 8 de septiembre de 2021

Episodio 6 | 15 de septiembre de 2021

Episodio 7 | 22 de septiembre de 2021

Episodio 8 | 29 de septiembre de 2021

Episodio 9 | 6 de octubre de 2021

HORA DE ESTRENO DE “WHAT IF...?”

El primer capítulo de “What If...?” se estrenará en Disney Plus este miércoles 11 de agosto y estará disponible a partir de las 2:00 a.m. en Perú.

Perú, Colombia, Panamá y Ecuador | 02:00 a. m.

Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico | 03:00 a. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil | 04:00 a. m.

🌀 Una pregunta. Infinitas posibilidades 🌀 ¿Están listos?



El primer episodio de #WhatIf estrena mañana. Solo en #DisneyPlus. pic.twitter.com/yCc6S22U2k — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) August 10, 2021

TRÁILER OFICIAL DE “WHAT IF...?”