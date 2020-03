El 2019 ha sido un año muy significativo para Wendy Sulca con estrenos como “Eso ya fue” y “Chao chao chao”, temas que han permitido formar una nueva imagen de la artista nacional.

Siguiendo la línea de ritmos urbanos y música pop, la intérprete peruana acaba de estrenar el videoclip de "Cerveza Cerveza 2.0″, trayendo de vuelta su hit viral del pasado en una versión moderna, acompañada además por artistas de la talla de Miss Bolivia (Argentina) y Maca del Pilar (Chile).

Wendy Sulca es una artista peruana que se volvió un fenómeno de YouTube a nivel mundial debido a algunas de sus canciones folklóricas. Los últimos dos años ha reformado su imagen, enfocada en su misión de llevar la música peruana al mundo entero.

Según señaló la cantante nacional en redes sociales, “Cerveza, Cerveza 2.0″ busca empoderar a la mujer y dejar claro que ellas también pueden divertirse y comerse al mundo.

El videoclip de Wendy Sulca ha sido realizado por Pasaje 18, productora reconocida por su trabajo con artistas internacionales como Café Tacvba, Gepe, Esteman, Nito Mestre, No Use For A Name, entre otros.