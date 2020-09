El primer ministro Walter Martos sustentó este miércoles el proyecto del Presupuesto General de la República para el 2021 y aseguró que este evidencia que tanto para el Poder Ejecutivo como para el Parlamento “las personas son primero”.

“La aprobación del presupuesto que proponemos será un mensaje claro de que para el Ejecutivo y el Congreso las personas son primero”, manifestó el jefe del Gabinete Ministerial.

“Es el presupuesto con el que recibiremos el Bicentenario y debemos unir esfuerzos para que nadie se quede atrás”, agregó.

Durante su exposición en el pleno del Congreso, Martos consideró que la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus (COVID-19) ha dejado en evidencia las grandes carencias existentes en el país y que estas no han sido atendidas por mucho tiempo.

“[Esta enfermedad] nos ha mostrado una clara y nítida foto de la situación actual en todos sus aspectos. Si no miramos honestamente esta foto y no tomamos conciencia de ello, no seremos capaces de reorientar nuestros esfuerzos en aspectos prioritarios que la Nación necesita para su desarrollo”, señaló.

En esa línea, el presidente del Consejo de Ministros explicó que la propuesta del Gobierno ha tomado en cuenta la defensa del derecho a la salud, a la educación, la lucha contra la pobreza y la reactivación económica debido a la crisis producto del COVID-19.

