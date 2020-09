El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, aseguró este miércoles que el Gobierno “no puede” enfocarse “en cosas banales o secundarias” en el marco de la emergencia sanitaria producto del coronavirus (COVID-19).

Durante su participación en una reunión con los representantes de la Asociación de Municipalidades del Perú (Ampe), de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe) y con gobernadores regionales de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) explicó que el país vive “un momento de unidad nacional y aquel que no lo entiende no está con el pueblo peruano” y destacó la unidad de las autoridades convocadas.

“No podemos distraernos en otros asuntos cuando hay personas a las que tenemos que llevarles alimento para que puedan comer. El pueblo del Perú necesita unidad en este momento tan grave que vive del país. La población exige de sus autoridades unidad en esta pandemia que nos ha traído como cualquier otra crisis que el pueblo que no se une para enfrentar esta grave situación no puede salir con éxito”, sostuvo.

“Es un momento de unidad nacional y aquel que no lo entiende no está con el pueblo peruano [...] Gracias por esta unidad, gracias a nombre del Perú, porque el pueblo nos necesita unidos, necesita que nos concentremos en los problemas sustanciales que estamos viviendo y no podemos distraernos en cosas banales o secundarias”, señaló.

En otro momento, Martos agradeció a los alcaldes y gobernadores regionales debido a que con su presencia “están deponiendo cualquier interés de partido o ideología en bien del pueblo peruano”.

Las declaraciones del jefe de Gabinete Ministerial se dan el marco del proceso de vacancia presidencial que el pleno del Congreso aprobó iniciar en contra de Martín Vizcarra luego de que el pleno de la difusión de audios protagonizados por el jefe del Estado y extrabajadoras de su despacho presidencial, Mirian Morales y Karem Roca. En estos se evidenciarían coordinaciones sobre las visitas a Palacio de Gobierno del cantautor Richard Cisneros, artísticamente conocido como Richard Swing.