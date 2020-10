El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, aseguró este martes que el Gobierno “jamás” hará uso de las Fuerzas Armadas (FF.AA) para que estas participen en “actos políticos más allá de su función” en el marco de una posible vacancia presidencial a Martín Vizcarra.

Explicó, en esa línea, que el Ejecutivo respeta “la democracia y la gobernabilidad del país” y precisó que como jefe del Gabinete Ministerial no puede dar órdenes a los comandantes de las FF.AA.

“Somos un Gobierno que respeta totalmente la democracia y la gobernabilidad del país. Jamás utilizaremos a las FF.AA. en actos políticos más allá de su función. El día domingo, me hicieron una pregunta. Yo afirmé contundentemente que las Fuerzas Armadas no son deliberantes, las Fuerzas Armadas no son deliberantes. Además, agregué que también tiene la función de hacer respetar la Constitución, las leyes y el estado de Derecho”, sostuvo en diálogo con la prensa.

Walter Martos recordó que el presidente Martín Vizcarra es el jefe supremo de las FF.AA. y la Policía Nacional y que, por eso, es el único que puede dar órdenes a estas instituciones.

“El premier, por ejemplo, no tiene ninguna autoridad con las FF.AA. He visto algunos comentarios que dicen que he dado una orden a los comandantes generales. Yo no puedo ordenar a los comandantes generales, y así las diera, no las van a cumplir”, señaló.

El pasado domingo, Martos indicó que las Fuerzas Armadas no son deliberantes pero que no permitirían una ruptura del Estado de Derecho a pocos meses de las elecciones generales del 2021.

“Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, pero están para hacer respetar la Constitución, las leyes y el Estado de Derecho. Esa es la función de las Fuerzas Armadas también: hacer respetar el Estado de Derecho. Y no se va a permitir que se rompa el Estado de Derecho con tanta necesidad que hay en la gente en este momento. Faltando cinco meses para las elecciones, realmente es una cosa de locos el estar pensando en cambiar a un presidente”, expresó.

El Gobierno no va a hacer uso de las FF.AA más allá de su función constitucional

En esa línea, el presidente del Consejo de Ministros consideró que sus declaraciones sobre la postura de las Fuerzas Armadas ante una posible vacancia “han sido malinterpretadas tendenciosamente como una amenaza”. Dijo que, como militar en retiro, “jamás involucraría” a dichas instituciones en actos políticos.

“Estas declaraciones han sido malinterpretadas tendenciosamente como una amenaza o como si pretendiéramos utilizar a las FF.AA en un acto político que jamás lo haremos. Especialmente, como exmiembro de las FF.AA. jamás involucraría a las FF.AA en un acto político”, manifestó.

El primer ministro, sin embargo, sí reiteró que desde el Ejecutivo no van a aceptar la presentación de una moción de vacancia contra Martín Vizcarra porque actualmente hay un proceso ante el Tribunal Constitucional para definir los límites de esta herramienta para retirara a un jefe de Estado por incapacidad moral permanente.

“Dije que no lo vamos a aceptar [una vacancia] y no lo vamos a aceptar porque el Congreso está haciendo una interpretación arbitraria de lo que la vacancia por incapacidad moral permanente y eso no es responsabilidad del Congreso interpretarlo, sino es una atribución del Tribunal Constitucional que tiene que definirse en ese campo”, añadió.

Finalmente, Martos aseveró que el Legislativo “tiene todas las facultades” para plantear una moción de censura en su contra por sus declaraciones y se mostró dispuesto a acudir al Parlamento a explicar las mismas.