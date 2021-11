Walter Ayala anunció mediante sus redes sociales que renunció al cargo de Ministro de Defensa. Sin embargo cometió un terrible error al etiquetar al presidente Pedro Castillo en Twitter y vinculó la cuenta de un cantante con el mismo nombre.

Walter Ayala etiquetó en su mensaje al cantautor venezolano Pedro Castillo, cuyo usuario es @PedroCastillo, pero el del presidente del Perú es @PedroCastilloTe.

Ante las confusiones, el cantante venezolano fijó un tuit indicando que él no es el presidente del Perú.

“Amigos Peruanos. Lean bien: Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru Yo no soy el presidente de Peru. Noooooooooooooooooooooooooo”, escribió.

