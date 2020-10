El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, situado en el Callao, muestra orden en diversos espacios luego que hoy se reinician, de forma gradual, los viajes aéreos internacionales como parte de la reactivación de actividades económicas que fueron suspendidas debido al avance del nuevo coronavirus (COVID-19) en el país.

Rocío Espinoza, gerente de Lima Airport Partners (LAP), compartió - a través de Twitter- imágenes del interior del terminal aéreo donde muestra mensajes colocados para que el pasajero pueda ingresar de forma ordenada y dentro del aeropuerto respeten el distanciamiento social.

Desde la puerta de ingreso se ve el mensaje que pide mostrar la tarjeta de embarque, luego al interior aparece la frase: “Respeta las señales de distanciamiento en el piso. Están para cuidar tu salud, espera con paciencia por tu equipaje”.

Asimismo, se colocan avisos donde resalta las tres principales medidas para evitar posible contagio de COVID-19 que son usar mascarilla, lavarse las manos constantemente y evitar aglomeraciones. También colocaron un cartel en el estacionamiento del aeropuerto donde indica que si vienen a recoger a una persona por favor es mejor esperar dentro del auto.

También recuerdan en los exteriores del terminal aéreo que la venta ambulatoria no está permitida y aseguran que los carros portaequipajes cumplen con la desinfección requerida.

Gran trabajo del aeropuerto para orientar mejor al pasajero. Espero de corazón que los viajeros estén atentos!! pic.twitter.com/CJecWctQhV — Chío Espinoza Olcay (@chioespinoza) October 4, 2020

El último 4 de octubre, en entrevista a Punto Final de Latina, el presidente Martín Vizcarra informó que hoy estará presente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para constatar el reinicio de los vuelos internacionales.

En declaraciones al citado dominical, el jefe del Estado refirió que supervisará un vuelo con destino a Santiago de Chile.

Desde hoy se reiniciarán los vuelos a Guayaquil y Quito, (Ecuador), La Paz y Santa Cruz (Bolivia); Bogotá, Cali y Medellín (Colombia); Panamá (Panamá), Asunción (Paraguay), Montevideo (Uruguay), Santiago (Chile).

El noticiero América Noticias informó que esta mañana se reporta afluencias de ciudadanos en el aeropuerto desde tempranas horas debido a que existen pasajeros de vuelos nacionales.

No obstante, aclaró que el primer vuelo internacional es con destino a Santiago de Chile a partir de las 9:30 a.m. Indicó que los pasajeros están ingresando por diversas puertas del terminal aéreo para hacer el check in.