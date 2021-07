Feliciana Huamán, de 39 años, fue encontrada enterrada dentro de su vivienda, en la zona de Tablada, en el distrito de Villa María del Triunfo. Los familiares de la mujer la buscaban desde hace tres días.

Según informó Canal N, el cuerpo sin vida de la mujer fue encontrado debajo de una de las camas de la vivienda.

“Como sale siempre con su familia, pensé que había salido. Le llamé en la tarde, no me respondió. Ayer igualito de nuevo, le llamé para saber. Hoy día he tenido que movilizarme para saber. Ninguno de mis familiares (sabía su ubicación)”, detalló Feliciano Huamán, hermano de la víctima.

Indicó que él, junto a otro familiar, lograron abrir la puerta de la casa de su hermana a raíz que nadie conocía su paradero. Al ingresar a una de las habitaciones se percataron de que la cama tenía tierra encima. Ante el hallazgo, dieron aviso a las autoridades.

“Encontramos en la cama tierra suelta y empezamos a excavar. Ahí encontramos el cuerpo”, precisó.

El hermano de la víctima no descarta que la pareja de Huamán sea el autor del crimen. “Siempre la tenía amenazada. Le decía que tenía en Pamplona 30 puntas de pandilleros, que la iba a matar, que la iba hacer desaparecer”, detalló.

De momento se desconoce el móvil del crimen. Las autoridades policiales investigan el caso.

VMT: Mujer que llevaba tres días desaparecida fue hallada enterrada en su casa