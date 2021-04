Pedro Castillo, candidato presidencial del partido político Perú Libre, fue la gran sorpresa de las Elecciones Generales 2021. El docente ganó la primera vuelta y ahora tendrá que superar a Keiko Fujimori en el sufragio definitivo para consagrarse como el nuevo presidente de la República. No obstante, un hipotético gobierno suyo causa mucha incertidumbre (temor quizá) en un gran sector de la población.

La mayor duda es si el proyecto de la izquierda contempla, como ha sucedido en Venezuela y Cuba, por ejemplo, entornillarse en el poder. Y aunque ellos lo niegan en todos los idiomas, en las redes sociales ha estado circulando un video en el que Vladimir Cerrón, fundador y líder de Perú Libre, que demostraría que son otras sus verdaderas intenciones.

En el video aparece Cerrón participando en un conversatorio sobre Ernesto ‘Che’ Guevara realizado en octubre del año pasado. En dicha charla, estuvieron presentes el economista holandés Jan Lust y el poeta Hildebrando Pérez Grande. El moderador fue Guido Bellido, actual congresista electo de Perú Libre por el Cusco.

En una de sus intervenciones, el exgobernador regional de Junín menciona sobre la necesidad de que la izquierda se quede por mucho tiempo en el poder. Estas declaraciones han encendido las alertas. “Estoy totalmente de acuerdo cuando plantea Jan (Lust) el tema del poder como elemento estratégico al final de toda revolución o de todo acto revolucionario, que muchas veces no son lo mismo. Puede haber un acto revolucionario, pero eso no significa una revolución. Un acto revolucionario puede ser ganar un gobierno, pero eso no es una revolución, eso no es la toma del poder”, expresó Cerrón.

¿Develó el verdadero plan de la izquierda?

Continuando con su alocución, Vladimir Cerrón, quien en esta semana sufrió un revés judicial ya que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema del Poder Judicial rechazó su recurso de casación y confirmó la sentencia por corrupción dictada en su contra, mencionó lo siguiente:

“Quiere decir que el proceso de las elecciones y ganar un gobierno es solamente un elemento que va formando todo el engranaje del poder, porque al ganar un gobierno, ¿qué es lo que hace uno? Solamente confiscar las instituciones del Estado, pero después de eso no tiene mayor manejo”, manifestó. Y añadió:

“Veamos a la luz lo que pasó con Correa: dejó el gobierno a Lenin Moreno, lo traicionó, hizo un plebiscito por el cual Rafael Correa ya no puede reelegirse y encima lo sentenció. ¿Cuál es el mensaje (...)? Que la derecha va a quedarse en el poder. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tiene que aprender la izquierda? Que la izquierda en el poder también tiene que ir a quedarse (...). Y eso es lo que ha hecho Venezuela”.

“La derecha en el Perú ya lleva 200 años de gobierno, entre ellos ha habido un lapso de un gobierno nacionalista loable, pero no un gobierno socialista. Entonces esa es una lección que nos queda a los izquierdistas (...): que en la teoría del poder uno va a quedarse y se defiende con el último rasguño hasta mantenerse en el poder”, amplió.

