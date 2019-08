Vivo x el Rock EN VIVO: Deyvis Orosco, Armonía 10, Los Mirlos y más novedades en el festival | FOTOS

Tal y como ya lo había anunciado anteriormente César Ramos, promotor de “Vivo x el Rock”, el festival se renueva y en esta oportunidad contará con la incursión de la cumbia como su mayor novedad. Deyvis Orosco, Los Mirlos y Armonía 10 pondrán la cuota diferente del evento.

“Anteriormente hemos incluido agrupaciones o artistas que hacen fusión, pero es la primera vez que tendremos artistas de cumbia y ellos tendrán un campo alterno para todos los que quieran dejar de escuchar rock un rato y se animen a otros géneros”, explicó César Ramos al diario El Comercio.

El plato fuerte del festival serán The Strokes, quienes a principios de agosto encabezaron el Lollapalooza de Chicago, y Slipknot, banda nominada a ocho premios Grammy que lanzó en mayo su sexto disco de estudio, “We Are Not Your Kind”.

Fito Páez volverá después de 3 años al evento, mientras que la agrupación uruguaya El Cuarteto de Nos debutará en el festival. También estarán DJ Don Diablo, Mago de Oz, Interpol, Él Mato a un Policía Motorizado, A.N.I.M.A.L, entre otros.

Con respecto a las bandas nacionales no hay mayores novedades: Mar de Copas, Libido, Amén, Río, Zen, Diazepunk, Cementerio Club, Campo de Almas, Dolores Delirio y Chabelo.

Sobre el futuro de "Vivo x el Rock", César Ramos aseguró que imagina un festival que dure varios días y no solo algunas horas.

“Vemos que los demás festivales de la región tienen hasta una semana de pura música, con diferentes escenarios. Más adelante, Vivo x el Rock podría ser así”, precisó.

DATO:

"Vivo x el Rock" se realizará el próximo sábado 23 de noviembre en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las entradas están a la venda en Teleticket.