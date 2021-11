Las redes sociales no siempre muestran la realidad. Así lo ha descubierto un hombre que quedó deslumbrado con las fotos de una mujer, se casó con ella, pero ahora quiere divorciarse porque no le gusta el real aspecto de su pareja: asegura que su consorte es muy fea sin maquillaje.

Esta curiosa historia ha ocurrido en Egipto. Según informó la prensa local, un sujeto, cuyo nombre ha permanecido en el anonimato, ha presentado una petición de divorcio a la Corte argumentando que su todavía esposa lo “engañó con sus fotos en las que salía muy guapa”.

De acuerdo a su versión, ambos se conocieron a través de Facebook y en las citas que tuvieron ella iba muy maquillada y lucía muy hermosa. Entonces, cuando la relación fue avanzando, se casaron, pero después de la luna de miel el hombre quedó ‘desencantado’ con lo que vio. “La veo cuando se despierta, su pelo está desordenado y su aspecto es completamente diferente al que conocí cuando me casé con ella” indicó.

“Me sorprendió porque no se parece en nada a la persona que conocí varias veces antes de casarme. Ella me engañó. (…) después de la boda, vi su verdadero rostro sin maquillaje y se ve fea”, expresó. El afirma que ha hecho todo lo posible para acostumbrarse al aspecto natural de su esposa, pero no lo ha conseguido. Por eso ahora le exige el divorcio. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Nada menos que un mes.

La decisión del hombre ha sido duramente criticada por los usuarios de las redes sociales. En su mayoría creen que la actitud del sujeto obedece a una concepción machista y que sus reclamos no tienen ningún sustento que amerite la separación.