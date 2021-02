Si vas a viajar a otro país donde no hablan español, mejor asegúrate de saber al menos el vocabulario básico del idioma oficial de la nación a la que irás. Caso contrario, te podrías topar con una persona tan intolerante e impaciente como el sujeto que golpeó salvajemente a un turista chileno en Tailandia. El video viral de la cobarde agresión, publicado en Facebook, ha causado una gran repercusión en Chile y ha traspasado fronteras, pues usuarios de Argentina, España, México y Estados Unidos también han mostrado su enérgico rechazo tras lo sucedido.

De acuerdo al informe de la policía de la turística ciudad tailandesa de Pattaya, el conductor de una mototaxi local desató toda su furia contra un ciudadano chileno identificado como Salvatore Andrés Castro Medina, de 24 años, todo porque no entendió el idioma en el que el sureño trataba de comunicarse con él. Las imágenes de Facebook dejan claro el proceder violento del tailandés. El hecho ocurrió el pasado jueves 25 de febrero.

Según se puede observar en el video viral, Salvatore Castro se acercó a dos choferes de mototaxis con la intención de averiguar cuánto le costaría que lo llevaran hasta su alojamiento en la zona de Soi Buakhao. Uno de los conductores, llamado Amorn ‘Jeab’ Boonmee, se ofuscó porque no podía entender al sudamericano y ante la sorpresa de todos le metió una fuerte patada en la cabeza al chileno que lo terminó por derribar.

Por si fuera poco, el agresor no se contentó con eso y siguió golpeando al turista procedente de Chile dejándolo muy mal herido: le rompió la nariz y le provocó hematomas en el rostro. Felizmente, una tercera persona intervino y el furioso conductor dejó de golpear a su confundida víctima. Cuando pudo recuperarse, el ciudadano chileno llegó hasta una comisaría para denunciar la agresión.

De inmediato, las fuerzas del orden fueron en busca del chofer. Cuando lo arrestaron, así explicó su repudiable acto: “Le pido disculpas. Me molestó que el turista viniera, me comenzara a hablar y no pudiera entender lo que decía. Le pedí que se fuera pero no me hizo caso. Soy una persona que se irrita fácilmente, sobre todo cuando la gente tiende a hablar demasiado”, declaró al periódico local Thai Examiner.

Las autoridades tailandesas llegaron a la conclusión de que la situación se agravó por el precario manejo del inglés, tanto del chileno como del conductor asiático. No obstante, los usuarios de Facebook en Chile no aceptan esa explicación y exigen que el agresor sea severamente sancionado.

