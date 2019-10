VIRAL | Paparazzis filtran fotos de Shakira en bikini

La cantante colombiana Shakira sigue sorprendiendo a todos sus seguidores, incluso cuando ella no hace nada. La esposa del futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, fue víctima de los paparazzi, quienes filtraron algunas fotos en bikini.

El 2019 no fue muy activo de la cantante, ya que se retiró de los escenarios para dedicarse a algunos problemas legales con La Hacienda de España, debido a eso no aparece mucho en la prensa, sin embargo, no deja de alborotar las redes sociales.

Lo último que se supo de Shakira fue en una reciente entrevista, donde se sinceró y no solo habló de sus futuros proyectos profesionales, sino que también dio detalles personales de su relación con el futbolista Gerard Piqué.

