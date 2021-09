La soledad y el aburrimiento no son buenos compañeros. Así lo entendió un niño que, cansado de jugar solo, no tuvo mejor idea que idea que grabar un video donde le reclama a su papá por no darle un hermanito. Las imágenes se difundieron por TikTok y no tardaron en volverse virales y generar todo tipo de reacciones en esa y otras plataformas virtuales.

Valentín, así se llama el pequeño que es protagonista de esta historia viral. Al inicio de la grabación el pequeño da un sentido mensaje en el que expresa su tristeza por no tener un hermanito con quien jugar. “Hoy es un día muy triste en la vida de Valentín Miere. Hoy es el día del hermano”, indicó el niño en el videoclip. “Si te sigues haciendo el dramático corto el video”, comentó el padre, que aparece sentado leyendo un libro.

El niño no se amilanó y aseguró que debido a la decisión de su padre de no tener más hijos, pues se considera una persona responsable, él advirtió que crecerá “emocionalmente inestable”.

“Como sabrán el supuesto progenitor ha decidido no tener más hijos después de mí. Perdón, ya no puedo seguir. Ya está, ya está, me recuperé. ¿Por qué no quieres tener más hijos?. Porque soy una persona responsable. Esto que estás haciendo acá es negligencia, voy a ser emocionalmente inestable”, expresó Valentín.

Razones de peso

Valentín quería convencer a su papá de que su reclamo tenía fundamentos, por lo que empezó a enumeras las razones por las que deseaba tener un hermanito. Una de ellas es francamente divertida: no tiene a quien echarle la culpa de sus travesuras. Y mencionó otras como “No voy a aprender a compartir, si hago un desastre en casa no voy a tener a quién echarle la culpa, ¿Quién me va a creer que los garabatos de la pared del baño los hizo la perra”.

Cuando este video de TikTok llegó a YouTube, Facebook, Twitter, y otras redes sociales, los usuarios opinaron que la exigencia del niño era totalmente válida y calificaron al padre de egoísta. Sin embargo, otros respaldaron al papá asegurando que la situación actual no está como para “llenarse de hijos”.