Una mujer en Estados Unidos fue retirar 20 dólares del cajero automático y se dio con la gran sorpresa que tenía en su cuenta mil millones de dólares. Julia Yonkowski se convirtió en multimillonaria sin saber cómo, por lo que decidió reportarlo en el banco. Sin embargo, nadie la atendió porque era fin de semana y el hecho se hizo viral en todo el mundo.

Julia Yonkowski contó en la cadena de noticias WFLA cómo fue su reacción al ver el dinero. “Oh, Dios mío, me horroricé. Sé que la mayoría de las personas pensarían que se ganaron la lotería, pero yo estaba horrorizada”, dijo.

La mujer señaló que fue al banco Chase Bank de la ciudad de Largo, en Estados Unidos. “Cuando puse los US$20, la máquina regresó y dijo que le daremos los US$20, pero eso causará un sobregiro y se le cobrará y dije: ‘Oh, olvídelo’”, dijo.

Julia Yonkowski aseguró que no ha tocado el dinero de su cuenta bancaria. “He leído historias de personas que sacaron el dinero y tuvieron que reponerlo. Yo no lo haría de ninguna manera porque no es mi dinero”, contó.

“Me da un poco de miedo porque sé de las ciberamenazas. La verdad es que no sé qué pensar”, añadió.

