VIRAL: Melissa Klug vive sus 'vacas', Rosangela al estilo de Thalia y Gabriel Jesús enemigo del VAR Bocón | FOTOS

Amanda vuelve pronto

Amanda Coneo, la voleybolista sensación en Lima 2019, publicó en Instagram un mensaje para sus fans peruanos.“Próximos al suramericano en Perú”.

¡Cuidadito, causa!

La periodista Alexandra del Solar salió en defensa de su colega Camila Zapata, quien pasó un momento incómodo con Ángel Comizzo en la conferencia de prensa de la ‘U’, pos empate ante San Martín. “Ha sido un malcriado”, dijo.

La ‘Klug’ está de ‘vacas’

Melissa Klug tiene en Instagram 1.8 millones de seguidores, quienes no pierden el tiempo de darle ‘like’ a sus fotos. Mientras la ex de la ‘Foquita’ está de vacaciones en Punta Cana, le preguntaron “¿te has engordado?”. A lo que respondió: “Subí 10 kilos”. ¿10 no más?

Derrama lisura

Natalia Málaga no le aguanta pulgas a nadie y ayer estalló frente a cámaras tras ser consultada por las palabras de Karla Ortiz. “El tema es el engreimiento de la jugadora peruana que quiere cobrar lo que dice que vale cuando no lo vale muchas veces”, Fuerte.

¿La ‘Thalia’ peruana?

Rosangela Espinoza rompe corazones en Instagram, pero también genera críticas por montones de ‘haters’ y envidiosos. La ‘chica reality’ utiliza sus redes sociales para encender un poco el frío limeño.

En su última publicación se autodenominó “La @Thalia peruana” en una foto que acompañó con la frase: “Con mi nueva cinturita, gracias a mi línea de fajas látex”, escribió la modelo. Hacer el ‘Cherry’ le estaba saliendo bien a la participante de “Esto es Guerra” pues recibía halagos, hasta que aparecieron sus detractores y le comentaron que sí se parece a Thalía, pero por la cantidad de operaciones que se ha hecho. ¿ Oe quéééé?

VAR, enemigo de Gabriel Jesús

¿Se acuerdan que Gabriel Jesús tras ser expulsado contra Perú en la final de la Copa América pateó la cabina del VAR?. Parece que el karma le contestó ayer. Anotó un gol a los 90’ con el City y el VAR se lo anuló. Se fue triste.