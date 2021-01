¿Qué pasó ahí? Antes del inicio de la segunda cuarentena, muchos limeños salieron a las calles para ‘despedirse’ de amigos, familiares y más, en este caso, un joven estaba tranquilamente caminando con una amiga, sin embargo, cuando las cámaras de televisión se acercaron para hacerle algunas consultas, el joven se mostró sumamente nervioso y la fémina se fue del lugar sin decirle nada.

El periodista le consultó sobre por qué su enamorada se iba, a lo que el joven empezó a explicar quién era y además no dudó en enviarle un mensaje a su enamorada: “El 14 de febrero le haré la videollamada a mi enamorada (...) amor, si me ves en estos momentos, ya platicaremos, no quiero malos entendidos ni que te molestes por las puras, ahora es momento de explicarte, yo estoy tranquilo”, señaló el joven.

Las redes sociales se inundaron de memes y demás comentarios en donde catalogaban una infidelidad a la vista a dos semanas del día de los enamorados.