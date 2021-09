Una fotógrafa le dio un escarmiento a un par de novios abusivos eliminando nada menos que todas las fotos de su matrimonio. ¿Qué la empujó a cometer semejante acción? La mujer no soportó los constantes maltratos a la que fue sometida por parte de quienes además se consideraban sus amigos. Pensaron que por tener una amistad podían abusar de ella.

La historia es como sigue. Resulta que un par de prometidos querían abaratar costos y, en vez de contratar a un fotógrafo profesional, le pidieron a una amiga que se encargue de esa labor. Le ofrecieron pagarle la suma de 250 dólares por más de 10 horas de trabajo. Ella aceptó, pero nunca pensó que la tratarían como una esclava.

“Un amigo se casó hace unos días y, queriendo ahorrar dinero, me preguntó si le podía hacer las fotos. Le dije que no era realmente mi fuerte, pero me convenció diciendo que no le importaba que fueran perfectas”, comenzó diciendo la usuaria Icy-Reserve6995. Y añadió: “Tenían un presupuesto reducido y acepté hacerlo por 250 dólares, que no es dinero para un evento de 10 horas”.

El novio le ofreció 250 dólares por un trabajo de 10 horas, los cuales ella aceptó. (Foto: EFE)

Drástica decisión

“Sobre las cinco de la tarde se sirvió la comida pero me dijeron que no podía parar a comer porque tenía que seguir ejerciendo de fotógrafa; de hecho, no me guardaron sitio en ninguna mesa”, continuó narrando la mujer a través de sus redes sociales. “Me empiezo a cansar y empiezo a arrepentirme de haber hecho aceptado este trabajo por casi nada. Encima hacía mucho calor, por encima de 40 grados, y no había aire acondicionado”, agregó.

Lo peor vino después, ya que cansada del gran trajín pidió al novio que le diera 20 minutos para descansar, pero este se lo negó e incluso la amenazó con no pagarle por su trabajo. Eso fue demasiado para ella y tomó la drástica decisión de eliminar todas las imágenes de la boda.

“Con el calor, el hambre, el malestar general por las circunstancias, le pregunto si está seguro de lo que dice y me dice que sí, así que borro todas las fotos que hice frente a él y me voy diciéndole que ya no soy su fotógrafa”, culminó la mujer.