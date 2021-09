Comer es delicioso, pero cuesta. Pero hay quienes quieren alimentarse de lo lindo sin pagar un solo centavo. Eso es lo que hacía una familia a la que pusieron en evidencia en las redes sociales, luego de que fuera descubierta poniendo cabellos en las comidas con la finalidad de no pagar la cuenta. Ese era su modus operandi.

Los integrantes de esa desleal familia, entre ellos dos menores, acudieron a un restaurante de la Ciudad de México, Según se puede apreciar en el video viral de Twitter, estaban departiendo una exquisita comida de los más normal. Se ve que la están pasando bien.

Sin embargo, minutos después ambos padres miran a todos lados para cerciorarse de que nadie los esté mirando. Luego, la mujer le entrega a cada uno de ellos un mechón de cabellos que ella se había arrancado. ¿Para qué? para que los pongan en sus comidas. ¿Con qué propósito? Para reclamar y así no pagar la cuenta.

Y encima malcriados

Fue una trabajadora de ese restaurante la que narró todo este incidente. Mostrando las imágenes que captó una cámara de seguridad del local, la mesera explicó al detalle lo que sucedió y cómo fue agredida verbalmente por el ‘indignado’ cliente.

“El señor me empezó a gritar, me empezó a decir que éramos unos puercos, que si no sabíamos hacer nuestras cosas. (...) No es justo que nos quieran hacer este tipo de cosas nada más porque quieren una comida gratis. Si no tienen dinero, no vengan a comer y ya”, expresó la mesera, quien dijo además que ella tuvo que pagar con su dinero lo que consumió la desleal familia.

Al final del video, la muchacha lamentó el mal ejemplo que esos padres le estaban dando a sus hijos, quienes también participaron del engaño. “Que poca de esa gente y que malos ejemplos para los niños, ya no hay buena cultura, decencia y honestidad con personas como estas”, finalizó la trabajadora.