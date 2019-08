VIRAL | Escritor peruano sobre medallista venezolana nacionalizada: "No todos son asaltantes" | FOTO

Usuarios de Twitter han mostrado su molestia por la columna realizada por Eloy Jáuregui en el diario La República, donde lo acusan de xenófobo, por sus comentarios a la deportista venezolana Yuliana Bolívar, quien obtuvo una medalla de bronce para el Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

"En los deportes colectivos no estamos bien. En el vóley y el fútbol está la prueba. No insistiré en que las 39 medallas son esfuerzos individuales. Vale. Hasta la venezolana Yuliana Bolívar a contrasuelazos nos dio medalla. Bueno, no todos son asaltantes", escribió Eloy Jaúregui.

