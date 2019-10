VIRAL | Fisicoculturista china es furor en Instagram y la comparan con Chun Li | FOTOS

Yuan Herong, doctora de nacionalidad china y fanática de los deportes, en especial del fisicoculturismo, es furor en Instagram, por el gran cuerpo que mantiene debido a muchas horas de entrenamiento intenso en el gimnasio. Pasa cinco días a la semana con largas rutinas de entrenamiento.

Yuan Herong cuenta que es fanática de los deportes desde muy niña, uno de sus prácticas favoritas es el kung fu chino. Sin embargo, debido a su familia, que le pedía una profesión estable en lo económico, optó por estudiar medicina, así como sus padres.

"Mis padres son médicos. Al principio, realmente no quería estudiar medicina tradicional china, me gustaban las artes marciales. Mis padres me dijeron que no dejara mis estudios porque creían que esta carrera me beneficiaría durante toda la vida", indicó.

Tras finalizar sus estudios, Yuan Herong decidió dedicarse al fisicoculturismo. En el transcurso de sus entrenamientos, la deportista conoció al culturista Zhang Weia, quien la animó a participar en diversos concursos.

En las redes sociales, muchos de sus seguidores la comparan con Chun Li, personaje femenino de artes marciales del popular videojuego de luchas Street Fighter.

