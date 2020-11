El precandidato por Acción Popular, Alfredo Barnechea intentó explicar por qué dijo que considera que el salario mínimo vital en el Perú es de 750 soles durante la entrevista que le realizara el periodista Beto Ortiz. “El precandidato Barnechea nos explica por qué está absolutamente convencido de que su respuesta sobre el sueldo mínimo no fue equivocada. Todo es relativo, parece...”, escribió Ortiz en su cuenta de Twitter.

Qué dijo Alfredo Barnechea

“Cuando ayer me preguntaste por el salario mínimo del Perú. Me dijiste antes que no tenemos tiempo para los números. De modo que respondí lo que creí, yo creo que estaba al rededor de 750. No es que no supiera que poco antes que se fuera el señor PPK no subiera a 930. No creo en eso, eso es la teoría. Y es la teoría que cubre a 3 de cada 10 peruanos...”, fueron las primeras palabras del representante de Acción Popular en las próximas elecciones presidenciales 2021.

“Realmente en la economía normal del Perú, la de la mayoría de los peruanos, con los estudios que hemos realizado, el salario mínimo está en los 750 soles. Hoy mismo, incluso los que tienen un salario formal y tenían un salario de 930, con la llamada suspensión perfecta por la pandemia, están recibiendo menos de 700 soles”, señaló.

Qué pasó con Barnechea en Willax TV

