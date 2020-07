María Antonieta de las Nieves, más conocida a nivel mundial como ‘La Chilindrina', fue víctima de una broma viral de mal gusto: en redes sociales afirmaban que había fallecido por COVID-19, mientras que otro grupo de usuarios afirmaron que estaba contagiada con la enfermedad.

No pasó mucho tiempo para que la actriz mexicana respondiera en sus redes sociales con un contundente mensaje: “Para aquellos que han publicado que he muerto de Covid, les dejo esta linda vista que tengo mientras desayuno en mi querido Acapulco. Para todos os que se han reportado, estoy muy bien de salud gracias a Dios”, comentó La Chilindrina en sus redes sociales.

No la pasa bien por el Coronavirus

“La Chilindrina” ha tenido suspender todas las presentaciones proyectadas de su circo por el COVID-19, ella continúa pagando los salarios de sus empleados para que no se vean afectados y requiere regresar a trabajar muy pronto.

“Lamentablemente sí (la pandemia ha afectado mi economía), y más si sigues pagando sueldos, pues yo no he despedido a ninguno de mis empleados, ni a mi asistente y demás gente que nos ayuda, porque tampoco quiero que pierdan su trabajo. Así que me urge regresar a trabajar con mi público que tanto amo y extraño”, manifestó.

También reveló que pronto lanzará una nueva edición de su autobiografía, que publicó hace cinco años: “Estoy reeditando mi biografía llamada ‘Había una vez una niña en una vecindad’ (2015) pero quiero incluir algunos recuerdos con mi esposo, quien ya cumplió ocho meses de fallecido”.

