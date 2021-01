La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, reconoció que el Gobierno no logró trasmitir con claridad las medidas que se están tomando desde hoy y de manera diferencia en diversas regiones del país para enfrentar la pandemia contra coronavirus (COVID-19).

Sobre los cuestionamientos por las “fallas comunicacionales” que tuvo la conferencia de prensa que encabezó el presidente de la República, Francisco Sagasti, y en la que participaron varios miembros del gabinete, Bermúdez aseguró que serán autocríticos para evitar que vuelvan a ocurrir este tipo de errores.

“Probablemente, y lo hemos visto ayer, no logramos trasmitir con claridad estos mensajes como, por ejemplo, que no hemos tomado decisiones de manera arbitraria para todo el país sino con consideraciones de naturaleza territorial, combinando indicadores de salubridad con indicadores de naturaleza económica”, señaló en declaraciones a RPP.

“Quizá en el afán de explicar estos detalles, desviamos la atención sobre las medidas pero tengan la seguridad que hemos tratado de rectificar inmediatamente y estamos tomando las medidas para que esto no vuelva a suceder. Somos autocríticos y estamos para mejorar”, añadió.

En la conferencia de prensa que brindó el Gobierno este miércoles, luego del consejo de ministros, se informó sobre la clasificación de las regiones del Perú en tres categorías de riesgo: moderado, alto y muy alto, y la aplicación de medidas diferenciadas según el número de casos positivos y el alza en la curva de contagios de coronavirus.

“Evaluamos permanentemente nuestras decisiones también cómo las transmitimos. Lamentablemente, quizás ayer no fue un buen día en términos comunicacionales. Hemos estado, y no es una excusa, intensamente trabajando, tratando de también transmitir y lamentablemente no lo logramos, que las decisiones se toman con determinados indicadores, con determinado análisis que la población tiene que conocer”, aseguró la primera ministra.

Violeta Bermúdez aseguró que el Gobierno trató de aclarar que las restricciones de circulación de las personas se aplican porque las personas son las que trasmiten el virus del COVID-19 y que, por eso, se están tomando medidas específicas en regiones de mayor riesgo.