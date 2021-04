Konnichiwa! Distribución de Cine y Animación Japonesa estrenará Violet Evergarden: The Movie en cines de México a partir de este 1 de abril. En el resto de Latinoamérica, la película se podrá ver el próximo 8 de abril.

Estrenado el pasado 18 de septiembre en Japón, el largometraje de 140 minutos de duración desarrollado por el aclamado estudio Kyoto Animation (Una voz silenciosa) no es un filme recopilatorio de la serie ni se debe confundir con la película Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll (2019). Violet Evergarden: The Movie es la obra cinematográfica que brinda un cierre sumamente emotivo a la historia de Violet.

A continuación, te contamos todo lo que debes saber antes y acerca del estreno de Violet Evergarden: The Movie en México:

Violet Evergarden - ¿De qué trata?

Esta joya de la animación japonesa sigue a una joven huérfana que fue entrenada como un arma de guerra. Sin embargo, una vez terminado el conflicto bélico, la principal motivación de Violet se vuelve el comprender el significado de ciertas palabras que recibió de parte del Mayor Gilbert Bougainvillea durante su último encuentro: “Te amo”.

Violet decide convertirse en una ‘Auto Memory Doll’, mujeres dentro de la industria postal que se encargan de interpretar y plasmar los sentimientos más profundos de sus clientes a través de cartas. A partir de estos encuentros, ella comienza a comprender mejor dichas emociones.

Sinopsis oficial de Violet Evergarden: The Movie

“Después de trabajar como una ‘Auto Memory Doll’, Violet Evergarden ha aprendido el significado de las palabras que le dijo el Mayor Gilbert. Su alma, la cual ha sido profundamente herida por la guerra ha empezado a sanar poco a poco, mientras, continúa su camino ayudando a otros. Cuando toma el trabajo de escribir una carta para un niño desahuciado, su vida tomará un giro inesperado”.

Por qué no puedes perderte Violet Evergarden: The Movie

Violet Evergarden se convirtió en la primera (y hasta el momento la única) obra en obtener el Gran Premio de los Kyoto Animation Awards en 2014, un prestigioso concurso organizado por el estudio para encontrar nuevos proyectos y apoyar a autores emergentes. La saga literaria escrita por Kana Akatsuki se compone por tres volúmenes que siguen la historia central, además del volumen adicional Gaiden que recupera seis historias paralelas a la línea principal.

Su adaptación de 13 episodios, emitida en el temporada de invierno de 2018, se convirtió en una de las producciones anime más aclamadas de la última década, gracias a su cuidada presentación a nivel técnico y argumental. Una OVA titulada Violet Evergarden Special se estrenó en julio de 2018, mientras que la primera película de la saga de nombre Violet Evergarden: Eternity and the Auto Memory Doll (2019) contó con proyecciones en febrero de 2020 en México, cortesía también de Konnichiwa Festival.

Netflix posee en exclusiva los derechos internacionales de streaming de Violet Evergarden. Pueden encontrar cada uno de los proyectos previos de la franquicia en idioma original y con doblaje al español en la plataforma.

Respecto al equipo de producción, Violet Evergarden: The Movie contó con los regresos del director Taichi Ishidate (Kyōkai no Kanata), la guionista Reiko Yoshida (Una voz silenciosa), el compositor Evan Call (Appare-Ranman!) y de Akiko Takase (Sound! Euphonium), quien se encargó de las ilustraciones originales de la novela y fungió como diseñadora de personajes y directora en jefe de animación en la adaptación. El reparto de voces en japonés fue encabezado de nueva cuenta por Yui Ishikawa como Violet Evergarden y Daisuke Namikawa como Gilbert Bougainvillea.

El estreno de la película estuvo programado originalmente para el 10 de enero de 2020, pero tuvo que ser pospuesto tras el ataque incendiario al Estudio 1 de KyoAni en julio de 2019. El lanzamiento fue recalendarizado para el 24 de abril de 2020, pero tuvo que ser pospuesto nuevamente debido a la pandemia por COVID-19. La cinta se estrenó finalmente el pasado 18 de septiembre en cines de Japón

La producción fue un éxito comercial rotundo en su país de origen, cerrando en el séptimo lugar del Top 10 anual de la taquilla local y como la tercera película animada más taquillera de 2020 en Japón. Asimismo, se convirtió en la segunda película más taquillera de Kyoto Animation, siendo superada únicamente por Una voz silenciosa (2016).

Entre otros reconocimientos, Violet Evergarden: The Movie ha sido distinguida con el Premio a la Excelencia otorgado por el Ministerio de Cultura en el Festival de Arte de Japón; el galardón a Mejor Película Animada en los Premios de Cine de Mainichi; además de recibir laureles como Mejor película, Mejor Guion y un premio póstumo a la directora de arte Mikiko Watanabe en los Tokyo Anime Awards Festival (TAAF) 2021. La película estuvo nominada además como Animación del Año en la 44ª edición de los Premios de la Academia Japonesa de Cine.

Preventa y lista completa de cines en México

Violet Evergarden: The Movie se exhibirá en más de 100 cines de la República Mexicana. La preventa ya está abierta en la sección +QueCine y en la aplicación móvil de Cinépolis.

Ciudad de México

Cinépolis Plaza Aeropuerto

Cinépolis Plaza Aragon

Cinépolis Multiplaza Arboledas

Cinépolis Forum Buenavista

Cinépolis Puerta Tlatelolco

Cinépolis Diana

Cinépolis Sendero Ixtapaluca

Cinépolis Coacalco Power Center

Cinépolis Miramontes

Cinépolis Paseo Acoxpa

Cinépolis Ecatepec Americas

Cinépolis Interlomas

Cinépolis Luna Parc

Cinépolis Plaza Central

Cinépolis Centro Tepozan

Cinépolis Parque las Antenas

Cinépolis Torres Lindavista

Cinépolis Neza Jardin Carso

Cinépolis Parque Toreo

Cinépolis Town Center El Rosario

Cinépolis Patio Santa Fe

Cinépolis Plaza Satelite

Cinépolis Perisur

Cinépolis Universidad

Cinépolis Patio Tlalpan

Cinépolis Patio Universidad

Cinépolis Portal Churubusco

Cinépolis Oasis Coyoacan

Cinépolis Gran Patio Texcoco

Interior de la República Mexicana:

Acapulco — Cinépolis Galerias Diana

Aguascalientes — Cinépolis Altaria

Cabo San Lucas — Cinépolis Patio Los Cabos

Campeche — Cinépolis Galerías Campeche

Cancún — Cinépolis Cancún

Cancún — Cinépolis La Gran Plaza Cancún

Cd. Cuauhtémoc — Cinépolis Ciudad Cuauhtémoc

Cd. Juárez — Cinépolis Las Torres Cd. Juárez

Cd. Obregón — Cinépolis Bella Vista

Cd. Victoria — Cinépolis Plaza Campestre

Celaya — Cinépolis Parque Celaya

Chetumal — Cinépolis Las Américas Chetumal

Chihuahua — Cinépolis Chihuahua

Chilpancingo — Cinépolis Galerías Chilpancingo

Coatzacoalcos — Cinépolis Patio Coatzacoalcos

Colima — Cinépolis Punto Bahía

Colima — Cinépolis Zentralia Colima

Cuautla — Cinépolis Cuautla

Cuernavaca — Cinépolis Galerías Cuernavaca

Culiacán — Cinépolis Culiacan

Durango — Cinépolis Durango

Ensenada — Cinépolis Macroplaza del Mar

Guadalajara — Cinépolis Centro Magno

Guadalajara — Cinépolis Galerías Guadalajara

Guadalajara — Cinépolis Forum Tlaquepaque

Guadalajara — Cinépolis Centro Sur Guadalajara

Guadalajara — Cinépolis La Gran Plaza Guadalajara

Guadalajara — Cinépolis Arboledas

Guadalajara — Cinépolis Gran Terraza Oblatos

Hermosillo — Cinépolis Galerías Mall Hermosillo

Irapuato — Cinépolis Plaza Cibeles

La Paz —Cinépolis La Paz

León — Cinépolis Centro Max

León — Cinépolis Galerías Las Torres

León — Cinépolis Centro Comercial Altacia

Los Mochis — Cinépolis Sendero Los Mochis

Matamoros — Cinépolis Plaza Fiesta Matamoros

Mazatlan — Cinépolis La Gran Plaza Mazatlán

Mérida — Cinépolis Las Américas Mérida

Mérida — Cinépolis Altabrisa

Mexicali — Cinépolis Galerías del Valle

Mexicali — Cinépolis Plaza San Pedro Mexicali

Monclova —Cinépolis Paseo Monclova

Monterrey — Cinépolis Sendero Monterrey

Monterrey — Cinépolis Galerías Monterrey

Monterrey — Cinépolis Citadel

Monterrey — Cinépolis Cumbres

Monterrey — Cinépolis Las Américas Monterrey

Monterrey — Cinépolis San Roque

Morelia — Cinépolis Plaza Morelia

Morelia — Cinépolis La Huerta

Nogales — Cinépolis Nogales Mall

Nuevo Laredo — Cinépolis Paseo Reforma

Oaxaca — Cinépolis Oaxaca

Orizaba — Cinépolis Plaza Valle

Pachuca — Cinépolis Galerías Pachuca

Playa Del Carmen — Cinépolis Las Américas Playa del Carmen

Puebla — Cinépolis Angelópolis

Puebla — Cinépolis Centro Sur Puebla

Puebla — Cinépolis Boulevard

Puerto Vallarta — Cinépolis Puerto Vallarta

Querétaro — Cinépolis Esfera Querétaro

Querétaro — Cinépolis Sendero Querétaro

Reynosa — Cinépolis Plaza Periférico

Salamanca — Cinépolis Galerías Salamanca

Saltillo — Cinépolis Plaza La Nogalera

San Luis Potosí — Cinépolis Plaza Sendero San Luis

San Luis Potosí — Cinépolis San Luis El Dorado

Tampico — Cinépolis Tampico

Tapachula — Cinépolis Galerías Tapachula

Tijuana — Cinépolis Plaza Monarca

Tijuana — Cinépolis Plaza Río Tijuana

Tijuana — Cinépolis Carrousel

Tijuana — Cinépolis Sendero Tijuana

Tlajomulco — Cinépolis Galerías Santa Anita

Tlajomulco — Cinépolis VIP Galerías Santa Anita

Tlaxcala — Cinépolis Parque Vértice Tlaxcala

Toluca — Cinépolis Galerias Metepec

Torreón — Cinépolis Cuatro Caminos

Tuxtla Gutiérrez — Cinépolis Poliforum

Uruapan — Cinépolis Uruapan

Veracruz — Cinépolis Las Américas Veracruz

Villahermosa — Cinépolis Villahermosa

Xalapa — Cinépolis Plaza Las Américas Xalapa

Zacatecas — Cinépolis Galerías Zacatecas

Zamora — Cinépolis Galerías Zamora

Zapopan — Cinépolis Real Center

Para más detalles mantente pendiente de la redes sociales de Konnichiwa Festival o vista konnichiwafestival.com.

Debido a la crisis sanitaria por COVID-19, en Cine PREMIERE te recomendamos revisar con las autoridades de salud las medidas sanitarias necesarias (especialmente el Lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-19 en espacios públicos cerrados) antes de acudir al cine a ver una película.