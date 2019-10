Vin Diesel confirmó que Cardi B también formará parte de “Fast and Furious 9”

Vin Diesel, el gran protagonista de estas películas de coches a toda velocidad y de máxima adrenalina, anunció hoy el fichaje de Cardi B para "Fast & Furious 9" en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, una red social en la que tiene 57,9 millones de seguidores.

En ese breve vídeo aparecen el actor y la cantante, pero ninguno de los dos artistas dio ningún detalle sobre el papel que tendrá Cardi B en esta película que llegará a la gran pantalla el 22 de mayo de 2020.

"Fast & Furious 9" será la segunda película para la rapera en su trayectoria después de que este año debutara con la exitosa "Hustlers", una cinta protagonizada por Jennifer López y Constance Wu sobre un grupo de bailarinas de "striptease" que crean un método para estafar a sus clientes, muchos de ellos grandes inversores de Wall Street.

Justin Lin será el realizador de "Fast & Furious 9" y no es un novato en la saga, ya que anteriormente dirigió las películas "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" (2006), "Fast & Furious" (2009), "Fast Five" (2011) y "Fast & Furious 6" (2013).

Además de Vin Diesel y Cardi B, en el reparto de este nuevo largometraje figuran Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Helen Mirren y Charlize Theron junto a nuevos fichajes para "Fast & Furious" como John Cena o el reguetonero puertorriqueño Ozuna.

La saga "Fast & Furious" estrenó este año su primera película escindida ("spin-off") de la mano de "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", que protagonizaron Dwayne Johnson y Jason Statham liderando un elenco en el que aparecían asimismo Idris Elba, Vanessa Kirby y la mexicana Eiza González.

Las ocho películas de la saga "Fast & Furious" más el "spin-off" de "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" han recaudado en todo el mundo 5.891 millones de dólares (5.296 millones de euros), según los datos del portal especializado en taquilla de cine Box Office Mojo.

Con información de EFE.