En el AA.HH. Chavín de Huántar en Villa María del Triunfo, una mujer denunció que dos delincuentes ingresaron a su vivienda para robar sus pertenencias inclusive la gratificación de su esposo. El hecho ocurrió a las cuatro de la madrugada cuando ella junto a su familia dormían.

“Vi la puerta abierta. Acá han abierto, y han despegado [una zona de la puerta] y han entrado sin romper el vidrio. Es como si ellos sabían cómo entrar”, contó Myriam Pérez.

“Han sacado mi televisor de 49 pulgadas, el Play Station, los dos mandos que usaban mis hijos y la billetera de mi esposo que tenía su gratificación. Todo se han llevado”, dijo. Además, la víctima de robo indicó que también los malhechores se llevaron S/2 mil en efectivo, ropa nueva que había sido comprada para navidad y perfumes.

VMT: Ladrones ingresan a vivienda y se llevan hasta la gratificación

“Lo que me sorprende es qué nos pusieron para dormirnos a todos porque no sentimos nada. Me parece extraño porque me levanté con un dolor de cabeza”, indicó.

Cámaras de seguridad grabó parte del robo

Un video registrado por cámaras de seguridad captó cuando los dos delincuentes bajan de dos autos y luego de media hora se les ve a ambos cargando los equipos, vestimenta y productos robados. La comisaría del distrito investiga el caso.

VIDEO RECOMENDADO

Conoce los distritos de Lima Metropolitana en donde se han presentado infectados de la variante ómicron.