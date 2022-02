Un mototaxista y su pasajera resultaron heridos luego del aparatoso choque entre un patrullero de la comisaría de Villa María del Triunfo con la con la citada unidad menor de transporte público, en Villa El Salvador. Ellos piden que los policías involucrados en el accidente ocurrido la tarde del miércoles en la Av. Los Álamos asuman los gastos ocasionados y su recuperación.

Carmela Rodríguez, mujer de 64 años, quien iba a bordo del mototaxi es la más afectada pues ella salió disparada tras el impacto de ambos vehículos y cae de cabeza en la pista. Ella es sobreviviente a la deflagración de un camión cisterna que transportaba GLP en el distrito de Villa El Salvador, ocurrida en el 2020.

Video difundido por el noticiero Latina muestra el hoque y se aprecia cuando la zona lateral del mototaxi se destruye debido al fuerte impacto. Tras el accidente, los afectados se ponen de pie mientras los vecinos del lugar los auxiliaron antes que los policías que iban a bordo del patrullero involucrado en el accidente.

Anciana herida tras impacto de patrullero https://www.latina.pe/noticias

Los afectados aseguraron que reclamaron a los policías que no tenían la sirena encendida cuando ocurrió en el choque como lo habría asegurado uno de los agentes. En las imágenes registradas por las cámaras de seguridad no se aprecia las luces encendidas por lo que esta versión quedaría descartada. En el lugar donde ocurrió el choque no hay semáforos, pero sí un rompemuelles.

En tanto, Carmela Rodríguez permanece postrada en su cama debido a que tiene fracturado el brazo izquierdo y sufrió múltiples golpes en la cabeza, piernas y brazos. Ella asegura que vio al policía distraído cuando manejaba el patrullero Sur-2. Ella pidió ayuda económica.

Mientras, Cristopher Fajardo -conductor del mototaxi y quien también sufrió golpes en los brazos y piernas tras el accidente- fue llevado a la comisaría y luego al hospital. Contó que no lo dejaron presentar una denuncia. “Dicen que tienen un acta, y que esa acta ha sido redactada por un [agente que estaba en un] patrullero que vino detrás del que nos chocó. Su sirena nunca estuvo prendida”, indicó.

El mototaxi que usaba Cristopher para trabajar quedó destrozado. El vehículo menor no es suyo, lo alquilaba y ahora se ha quedado sin la herramienta de trabajo.

El matinal indicó que la Policía Nacional no se ha pronunciado por lo ocurrido, pero que el caso es investigado por la Unidad de Accidente de Tránsito.

VIDEO RECOMENDADO

Asaltan a trabajadores y clientes de una pollería en Rímac (Video: Latina Noticias).