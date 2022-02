El empresario avícola Julio César Rodríguez Rojas fue asesinado por un sicario al interior de su negocio en el distrito de Villa El Salvador en presencia de sus trabajadores. Él no habría pagado los S/7.000 que sus extorsionadores le exigían para dejarlo con vida.

“Le decían ‘si no pagas vamos a matar a tu mujer, a tu hijo o a ti’. Hasta que llegaron al punto de matarlo”, detalló un testigo a América Noticias.

La trágica muerte de Julio Rodríguez, conocido como ‘el rey del pollo’, fue registrada por la cámara de seguridad del local. En las imágenes se observa que mientras los trabajadores realizaban sus actividades con normalidad, un sujeto ingresa a la avícola con arma en mano amenazando a todo el personal.

El sicario busca con la mirada a su víctima y cuando logra identificarla, sin remordimiento alguno, le dispara y sale corriendo. “Hicieron tirarse al piso a todos. Al dueño del local le apuntaron con el arma también. Justo cuando el dueño del local se iba a mover y ahí es que le disparan directamente en la cabeza”, contó un testigo.

LO AMENAZABAN

Manuel Rojas, primo de la víctima, comentó que Julio Rodríguez ya venía preocupado por las constantes amenazas que recibía por parte de sus extorsionadores.

“Mi primo no denunció porque tenía miedo a las represalias. Él siempre decía que si denunciaba a las autoridades iban a matar a su esposa, a su hijo. La última vez, hace dos semanas atrás, mi tío escuchó una conversación en que decía ‘con mi familia no te metas, yo voy a cumplir, pero no te metas con ellos”, señaló.

“Él ya venía preocupado, entraba, salía, estaba meditabundo. Nosotros le preguntábamos qué pasaba y nos decía que era un problema de negocio, porque faltaba abastecimiento”, añadió.

CAPTURAN A SOSPECHOSOS

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a 13 ciudadanos extranjeros que ingresaron al país en calidad de ilegales hace tres meses. Según hipótesis de los agentes de criminalística, dos de ellos estarían involucrados en el asesinato de Rodríguez

VIDEO RECOMENDADO