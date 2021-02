Imagínate que subes a tus perros al auto y los sacas a pasear y en el trayecto un policía te detiene y amenaza con “detonar” a tus mascotas. ¿Cómo reaccionarías? Con mucha indignación, seguramente. Es el mismo sentimiento que embargó a un hombre luego de que un mal agente del orden lo amenazara con hacer volar en mil pedazos a sus canes. El hecho ocurrió en México y desde que el video fue publicado en YouTube se hizo viral y no ha parado de ser comentado en muchos países, como Chile y Argentina, por ejemplo.

La historia es así. El escenario fue Ciudad de México, capital del país azteca. Lo que muestra el video publicado en YouTube es la detención de un hombre que manejaba su camioneta. Inexplicablemente, el policía que lo intervino se mostró muy fastidiado por una acción de los perros que iban en la parte posterior del vehículo del detenido y lanzó una furibunda amenaza.

“Acuérdate que el policía no pide las cosas por favor, el policía ordena. No te estoy molestando, es una acción preventiva, que tú digas que alguien te molesta es diferente”, se le escucha decir al encolerizado agente, no sin antes advertir a la persona que lo está grabando que si sube esas imágenes a las redes sociales estaría cometiendo un delito.

Segundos después, el mismo efectivo del orden le dice al detenido que “no los puede intimidar con los perros” y a continuación lo amenazó: “Si nosotros nos sentimos agredidos por tus perros los voy a detonar porque es un arma mortal”. Una actitud que ha sido muy criticada por los usuarios de las redes sociales.

Cuando las imágenes fueron compartidas en YouTube, Facebook y Twitter, la Unidad de Contacto del Secretario de Seguridad Pública de Ciudad de México informó a través de sus redes sociales que iniciaría una investigación para determinar la sanción correspondiente a los policías que participaron en esa polémica intervención.

