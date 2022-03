Dos delincuentes armados ingresaron a un car wash en el distrito de Villa El Salvador para robar una camioneta Hilux. Los sujetos aprovecharon que la unidad era lavada para amenazar al dueño del auto y a los trabajadores del local.

En las imágenes difundidas por Buenos Días Perú, se observa a los hampones dirigirse hacia el dueño de la camioneta, quien esperaba a que terminaran de lavar su vehículo. Los sujetos lo amenazan e incluso lo golpean en la cabeza para posteriormente quitarle sus llaves y celular.

“Cuando entraron esos dos sujetos, uno de ellos me tiró un cachazo en la cabeza. Cuando se fueron contra mí, me pidieron mi llave, mi celular, y se los di. Apuntaron a los demás y amenazaban con palabras soeces”, comentó la víctima

Según el matinal, uno de los malhechores, que tenía una bolsa negra en mano, llevaba un bloqueador de GPS. Una vez consiguieron las llaves de la unidad, los dos hombres huyeron a bordo de la camioneta.

Sin embargo, el atraco no quedó ahí, pues días después se comunicaron con el dueño de la Hilux para exigirle el pago de S/12.000 y así devolverle su unidad. “Mano mira, de una vez pues, sabes que yo tengo cuatro lucas acá a la mano. Mano, la firme pues, de una vez quiero transarlo pues. A la firme, yo he pagado 11 mangos”, se le oye decir a uno de los hampones.

“Me llaman extorsionándome, pidiéndome una fuerte cantidad de dinero de 12 mil soles a lo cual yo no accedí. Al no poder conmigo, llaman a mi madre. Mi madre es una persona adulta que con todo esto ahorita está delicada de salud. También se comunicaron con mi pareja”, señaló el agraviado.

