Ante la continua demanda de recarga de balones de oxígeno medicina, la primera planta fue inaugurada esta mañana en el Parque Industrial, situado en Villa El Salvador, para todos los vecinos del mencionado distrito y de Villa María del Triunfo

Esta planta se instaló tras un convenio con las municipalidades de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, y con la empresa Representaciones Martín S.A.C. De acuerdo con estas entidades, la recarga será de 100 balones al día y de manera gratuita.

“He venido para recargar el balón que necesita mi esposa. El domingo me he gastado casi 800 soles porque a mi esposa se le acabó el oxígeno, por eso agradezco la instalación de esta planta para la recarga. La gente se aprovecha de la necesidad y cobra mucho”, declaró una de las personas que estaban en la cola esperando la recarga de su balón a TV Perú.

Durante la inauguración estuvieron los burgomaestres de ambos distritos, Kevin Yñigo Peralta (Villa El Salvador) y Eloy Chávez Hernández (Villa María del Triunfo) quienes supervisaron el funcionamiento de la plata de oxígeno.

Ambos detallaron que habrá personal especializado con las indumentarias necesarias para colaborar con los vecinos. Se aplicará el distanciamiento social en las filas y la desinfección de cada balón para evitar cualquier posible contagio por COVID-19.

