La conductora de América Televisión, Verónica Linares, le envió mensaje al congresista, Guillermo Bermejo y confirmó que los periodistas seguirán yendo a las actividades oficiales del Presidente de la Republica, así no los dejen acercarse.

“El congresista Bermejo dijo también que la prensa tiene la responsabilidad de dar paz al país, ¿Qué es lo que habrá querido decir? Porque los periodistas vamos a seguir intentado ir a las actividades oficiales del Presidente de la Republica, así no nos dejen”, señaló la conductora.

“Vamos a seguir mostrando lo que existe, que hay un grupo de personas que no están de acuerdo con las medidas que (el Gobierno) están adoptando. No se preocupen, nuevamente a las autoridades no les gusta el trabajo de la prensa, así es la política”, comentó Linares en América TV.