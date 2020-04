La Casa de Papel 4 en vivo: Cinco datos caletas sobre la nueva temporada de la serie española [FOTOS]

Alba Flores (Nairobi) le tiene temor a José Manuel Poga (Gandía): " Ojito con Gandía… Va a ser muy importante en esta serie". “Esto va a pasar con más de un personaje. Uno no se espera que tengan todo un mundo y se conviertan en personajes clave”, agregó.

Álvaro Morte se aleja del objetivo por no quedar solo. “Lisboa es la primera relación en serio que tiene en su vida, pero una vez que lo ha probado ya no quiere estar solo. Además, le pone en una tesitura muy complicada porque él no puede dejar de lado el atraco”, manifestó en una entrevista para HBO.