El inicio

En Royal Rumble de aquel año, Brock Lesnar había retenido el título de la WWE tras vencer a Hardcore Holly en menos de 10 minutos. Por otro lado, Bill Goldberg, quien había perdido el título Mundial con Triple H meses atrás, buscaba una oportunidad en la Batalla Real de 30 hombres para conseguir un boleto a WrestleMania 20 y disputar una lucha por el título máximo. El excampeón de WCW ingresó como último luchador (30°) en el Royal Rumble Match, comenzó a eliminar a varios luchador como Bily Gunn y Charlie Haas; sin embargo cuando estaba a punto de aplicarle su llave ‘El martillo’ al Big Show, por detrás Brock Lesnar lo sorprendió con un F5. Goldberg quedó lastimado por unos minutos. Al momento de recobrar el conocimiento, vio cómo se alejaba su nuevo rival. Distraído él, Kurt Angle aprovechó los segundos y lo eliminó por la tercera cuerda. El dueño de la lanza más poderosa había perdido la chance de ir a WWE WrestleMania.

WWE WrestleMania 36 | Cuandos los dos campeones máximos de la Federación se enfrentaron en WM 20 [VIDEO]

La venganza

Programas previos para No Way Out 04′ - evento de SmackDown- Stone Cold, quien era Manager de WWE, fue a visitar WWE RAW y le otorgó un boleto a Goldberg para que presencie la lucha del campeón de WWE Brock Lesnar vs. Eddie Guerrero. Ya en el evento, el creador del F5 arribaba al ring y buscaba retener su presea, mientras que Eddie Guerrero tenía la gran oportunidad de hacer historia en WWE. No Way Out cerraba su edición con esa lucha. El poderío de Lesnar superaba al Latino Heat. Dominio absoluto del titular. Eddie trataba de eludir la presión con movimiento aéreos, empero Lesnar logró hacerle un F5 que también conectó al árbitro de la contienda. El conteo se inició de inmediato, pero no había juez. El campeón no lo podía crecer, fue a la búsqueda de su título, al regreso por detrás Goldberg, quien había sido sido sacado del evento y arrestado horas atrás, le arrimó una ‘lanza’ que lo noqueó. Ante ello, EG aprovechó y le empalmó un ‘salto al estilo ranita’ para llevarse el título a casa. Eddie celebró y Brock sollozó.

El exmonarca de WWE en el programa siguiente de SmackDown imploró y mendigó al dueño de la empresa, Vince Mcmahon, una oportunidad para luchar contra Goldberg en WrestleMania 20 y cobrarse la revancha. Vince al principio se negó, pero las circunstancias y solicitudes de la afición le hicieron cambiar de opinión, con una sola condición: Stone Cold Steve Austin como árbitro principal. La gente reaccionó a la noticia. Goldberg-Lesnar; Lesnar-Goldberg lucharían en un WrestleMania.

La Lucha

El mismísimo Madison Square Garden era escenario de WrestleMania 20, los espectadores ansiosos pues cumplia 20 años en mundo del entretenimiento deportivo. Luchas como la del Undertaker - Kane y John Cena - Big Show presagiaban un buen espectáculo. Era la hora pactaba, Primero ingresó el árbitro, Stone Cold, luego Brock Lesnar y al final Bill Goldberg. This is awesone, This is awesone (esto es asombroso), replicaba el público; seguido del “Austin, Austin”. Fuerza contra fuerza. El duelo iba a la par, ningún luchador no daba chance. Goldberg tomó la ventaja tras empujar a Lesnar contra el esquinero, le conectó un ‘lanza humana’, después un ‘suplex martillo’ para sellar el triunfo. Tras el final, Lesnar reaccionó y le reclamó a Stone Cold por su accionar, la Serpiente Cascabel le aplicó una ‘paralizadora’; minutos después, celebró con el vencedor con una cerveza y también le cedió una ‘paralizadora’. Austin se llevó el show.