¡Se le vio todo! Magaly Medina empezó la temporada 2020 con un descuido terrible durante la emisión de su programa “Magaly Tv, La Firme”. La conductora de espectáculos dejó ver sus partes íntimas, mientras bailada en el set de televisión del programa que es transmitido por ATV.

Todo ocurrió cuando ingresó al renovado set de su programa, con un ceñido vestido de pronunciado escote, conocido en el mundo de la moda como de corte strapless. La presentadora se dispuso a bailar y la parte superior de su vestido empezó a caerse, dejando al descubierto más de lo debido.

Al notar esto, luego de ser avisada por su equipo de producción, Magaly Medina reaccionó volteándose rápidamente para acomodar su vestido. Superado el incidente, la conductora continuó al frente de su programa. “Cuidado con los accidentes, pues. Todo puede pasar”, dijo, entre risas.

Durante la primera noche de la temporada 2020 de “Magaly TV, la firme”, la presentadora tuvo como invitado al productor musical de Yahaira Plasencia, Sergio George, quien reveló que llamó primero a Daniela Darcourt cuando se interesó en la salsa peruana.

“Yo conocí la salsa peruana por el cantante Tito Nieves, él me comentó de Josimar. Entonces, en mi búsqueda por YouTube me encontré con Daniela Darcourt, y luego fue Yahaira. Yo quise trabajar con una mujer y llamé primero a Daniela Darcourt... Cuando yo hablé con Yahaira le dije que primero había llamado a Daniela y a ellos no les pareció nada malo porque eso pasa”, reveló Sergio George.

Magaly Medina: esto ya le pasó antes a la ‘Urraca’

Cabe señalar que esta no es la primera vez que Magaly Medina tiene este tipo de percances en vivo. Años atrás, la presentadora sufrió una aparatosa caída cuando retornaba a las pantallas de televisión.

Las veces que Magaly Medina trató mal a Sergio George

“Bueno, Sergio George, si siguen haciendo trabajos como esos, realmente nadie te va a querer contratar”, sentenció Medina en setiembre.

Es por ello que George dará una entrevista en vivo donde se defenderá. “Magaly, has atacado a Yahaira, has cuestionado mi trabajo. Esta noche dímelo cara a cara, se va a acabar todo. ‘Cheers to my friend (salud, amiga)’”, dijo el productor en el adelanto del programa.

En dicho momento el productor usó su cuenta de Instagram para defenderse de las palabras de Medina. “Cantó sola, sin raperos featuring, sin cantantes conocidos (haciendo alusión a Mau y Ricky), con fans para subir los views (reproducciones en YouTube). Compañía independiente. Un género musical que no está de ‘moda’ en estos momentos mundialmente. Si no saben aprendan. Realidad", se lee en su publicación.