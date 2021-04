Aprendo en Casa regresa este lunes 19 de abril en su renovada plataforma televisiva y radial, tras incrementar sus franjas horarias e incorporar mejoras en sus contenidos, así como conductores y personajes que acompañarán a los estudiantes.

Los programas de Aprendo en Casa se emitirán en televisión de lunes a viernes para estudiantes de cada uno de los ciclos de la Educación Básica Regular y de Educación Básica Especial. Además, se han reforzado los programas asociados a áreas como Ciencia y Tecnología y Matemática para hacerlos más atractivos a los estudiantes.

Aprendo en Casa: HORARIOS según los grados

Educación Inicial (9:00 a.m. - 9:30 a.m.)

(9:00 a.m. - 9:30 a.m.) 1° al 2° grado de primaria (9:30 a.m. - 10:00 a.m.)

(9:30 a.m. - 10:00 a.m.) 3° al 4° grado de primaria (10:00 a.m. - 10-30 a.m.)

(10:00 a.m. - 10-30 a.m.) 5° al 6° grado de primaria (10:30 a.m. - 11:00 a.m.)

(10:30 a.m. - 11:00 a.m.) Educación Básica Especial (11:00 a.m. - 11:30 a.m.)

(11:00 a.m. - 11:30 a.m.) 1° y 2° grado de secundaria (11:30 a.m.-12:00 p.m.)

(11:30 a.m.-12:00 p.m.) 3° y 4° grado de secundaria (1:30 a.m. - 2:00 p.m.)

(1:30 a.m. - 2:00 p.m.) 5° grado de secundaria Promoción 2021 (2.00 p.m. -3:00 p.m.)

En el año escolar 2021 habrá un incremento de franjas para el III ciclo, que el año pasado compartía la franja horaria con el IV ciclo, y también para los centros de Educación Básica Especial (CEBE), que el año pasado no contaban con un espacio en televisión.

Asimismo, los sábados de 10:30 a.m. a 11:00 a.m. habrá un programa dirigido a las familias denominado Somos Familia, y otro de Educación Intercultural Bilingüe de 11:00 a.m. a 11:30 a.m.. Todos los programas cuentan con un intérprete de señas atendiendo a la diversidad de los estudiantes.

Durante su desarrollo, los programas tendrán analogías, preguntas motivadoras y de reflexión, ideas fuerza, entre otros recursos incorporados con el objetivo de que los estudiantes desarrollen las actividades propuestas.

Televisión

Estos programas, que serán emitidos por IRTP (canal 7), estarán dirigidos de lunes a viernes por las mañanas a estudiantes de inicial y del 1° al 6° grado de primaria, así como a estudiantes del 1° y 2° grado de secundaria. Por las tardes, también de lunes a viernes, la programación está destinada para escolares de 3°, 4° y 5° de secundaria.

Los programas de Educación Básica Especial para los CEBE se difundirán de lunes a jueves, de 11:00 a 11:30 horas, mientras que el Programa de Intervención Temprana (PRITE) tendrá un espacio los viernes a las 11:00 horas a través de canal 7.

Radio

De otro lado, en los programas de radio para Educación Básica Regular, que serán difundidos por Radio Nacional, también se incrementarán las franjas horarias. Los programas de inicial se ampliarán de 15 a 30 minutos, con 10 minutos de microprogramas para familias, y se incorporará una franja dirigida a las familias.

Los programas para los CEBE serán emitidos por Radio Nacional los martes y jueves, de 14:00 a 14:30 horas, mientras que los programas del PRITE tendrán su espacio los lunes y miércoles en el mismo horario.

Asimismo, se difundirá un programa radial dirigido a familias de estudiantes con discapacidad, que se transmitirá los viernes, de 14:00 a 14:30 horas, y los sábados, de 17:00 a 17:30 horas.

Además, continuarán los programas de radio en 9 lenguas originarias (quechua chanka, quechua collao, quechua central, aimara, ashaninka, awajún, yanesha, shawi y shipibo-konibo) y castellano como segunda lengua.

Aprendo en Casa 2021: estas son las mejoras que se incorporarán

Este año la estrategia Aprendo en Casa articulará todos los medios, es decir, TV, radio, web y tablets, de tal manera que el estudiante pueda pasar de una plataforma a otra sin perder el hilo de la experiencia de aprendizaje.

Aprendo en Casa también será personalizado ya que tendrá espacios dirigidos a cada actor, es decir, docentes, directivos, familias y estudiantes, de modo que cada uno de ellos tenga un espacio propio que fortalezca su papel en el aprendizaje.

Otra mejora importante es que este año Aprendo en Casa generará espacios de interacción a través de mensajes, opiniones, preguntas de manera diferida, con un aula virtual como complemento de lo que brindan la web, la radio, la televisión y las tablets.

Como se sabe, el acceso al también renovado Aprendo en Casa web comenzó el 5 de abril.

