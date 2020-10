Un sujeto fue detenido por la Policía Nacional tras ser denunciado por atacar a una mujer con una jeringa, en el paradero Villa Pachacútec en el distrito de Ventanilla. El daño a la mujer dedicada a la venta de mascarillas y protectores faciales fue en el rostro.

En declaraciones con América Noticias, la agraviada pidió apoyo a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta. “La verdad no sé qué tendrá esta jeringa. Me da pena y me indigna que tal si mañana más tarde me dicen que tengo una enfermedad incurable”, señaló Nataly Ponce.

La agraviada señaló que había visto al sujeto, pero negó conocerlo o haber mantenido una relación de amistad o de pareja con el denunciado.

“Nunca he tenido una relación de amistad o de pareja ni nada con ese señor. Solo vino me agredió, me tiró una patadas, me quiso pegar más. Felizmente el otro chico, al que le estaba vendiendo el protector facial, lo detuvo”, añadió.

Sin embargo, contó, que días atrás el agresor identificado como Dammer Bardales Chiclote se acercó y le realizó tocamientos indebidos. “En esa oportunidad, él me tocó el trasero. Le dije ‘qué te pasa’, y él me dijo ‘disculpa’, pero primero me dijo ‘estás loca’”, relató Nataly.

Tras el ataque con la jeringa, la ambulante puso la denuncia en la comisaría de Pachacútec. Ella pidió garantías para su vida. Según información policial, Bardales Chiclote fue denunciado en el 2015 por atacar a un menor de 8 años y en el 2018 por tratar de asesinar a su padre.